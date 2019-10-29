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Страшная статистика: в ГСЧС назвали число погибших на пожарах украинцев

29 октября, 11:19

Ежедневно пожарные ликвидируют сотни пожаров по всей территории страны

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

С начала 2019 года в Украине жертвами пожаров стали 1375 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Всего с начала года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 1 тыс. 375 и 1 тыс. 161 человек соответственно", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ежедневно пожарные ликвидируют сотни пожаров по всей территории страны. Они приводят не только к значительным материальным убыткам, но и, что самое главное – к смертям.

Самыми распространенными причинами пожаров спасатели называют неосторожное обращение с огнем, курение в постели, перегрузки или неисправности электросети и бытовых приборов, а также оставленные без присмотра спички и яркие зажигалки легкодоступных для детей местах. Также жертвами огненной стихии очень часто становятся пожилые люди.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.

В частности, не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина. Из-за сильного задымления из квартиры этажом выше эвакуировали маму и двоих детей.

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