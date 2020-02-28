В Обухове мальчик провел полтора часа под перекрытием теплотрассы, чтобы спасти собаку

Десять метров по теплотрассе, чтобы спасти чужую собаку. Полтора часа тринадцатилетний Максим Василишин из Львовской области провел в узкой трубе, пытаясь извлечь оттуда перепуганного четвероногого. Сам задыхался, но собачку не бросил. Новости "Сегодня" встретилась с юным героем и счастливым Арчи, которого он спас.

"Собака была в этом люке, она оттуда очень сильно лаяла и просила о помощи", – показывает Максим на люк, ставший местом его боевой славы.

А у трубы плакала и останавливала прохожих хозяйка четвероногого, просила о помощи. Максим с другом прибежал на ее крик. Парень полез в трубу.

"Труднее всего было, конечно, дышать. Воздуха почти не было. И там ни развернуться, ни растянуться – ничего. Просто в одном положении где-то полтора часа. Куртка мешала. Куртку я здесь бросил и по трубам я руками полз, руки все сжег", – рассказывает восьмиклассник.

Фото Максима со спасенным Арчи на руках облетело соцсети. Мальчик стал героем своей школы и интернета.

"Мне было бы страшно. Я знаю, что это опасно и мне бы ни хватило храбрости", – говорит одноклассник Максима Андрей.

А вот классная руководительница Максима Елена Мочурад менее благосклонно отзывается о случившемся:

"Конечно, хорошо, что он проявил свою чуткость, но он не думал об опасности, которая его там ждет. Рисковать чужой жизнью, ребенка, которого ты даже не знаешь. Ведь своего ребенка ты бы туда не отправил. Большинство учителей склоняются к тому, что неправильный поступок женщины".

Хозяйка спасенной собаки Светлана Терлецкая утверждает не видела, как Максим полез в трубу. Арчи там оказался, потому что сорвался с поводка и погнался за белкой.

"Ребенок исчез. Затем он уже кричит: "Тетя Света, я его вижу". Вы понимаете? Это все произошло за доли секунды. Я никогда в жизни не просила туда лезть. Я сама пробовала. Я не влезла", – говорит женщина.

А Максим пообещал новостям "Сегодня", что больше собой рисковать не будет и если кому-то понадобится помощь, будет звонить в службу спасения. И сам тоже хочет стать спасателем. А со Светланой и Арчи они теперь друзья.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в США пятилетний мальчик спас из пожара сестру и вернулся за собакой. И публиковали фото маленького героя. Глава местной пожарной службы вручил мальчику почетную награду за спасение жизни.

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