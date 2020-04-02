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В перинатальном центре Ивано-Франковска COVID-19 нашли еще у одной пациентки

2 апреля, 11:35

Тина Наринецкая

Женщине дважды делали экспресс-тесты

В Ивано-Франковске в областном перинатальном центре новый коронавирус обнаружили у еще одной пациентки. Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив в эфире радио.

По его словам, когда у женщины поднялась температура, ей дважды делали два экспресс-теста на COVID-19. Оба показали отрицательный результат.

"Они показывали отрицательный результат. Потом сделали проверку ПЦР системой. Он показал, что у женщины есть вирус", – отметил Марцинкив.

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Мэр добавил, что это – пример того, что экспресс-тесты не всегда показывают достоверный результат.

Отметим, что в этом перинатальном центре от коронавируса уже умерли две женщины.

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"К сожалению, уже подтверждено пять случаев смерти от коронавируса на Прикарпатье. Двое из умерших – в областном перинатальном центре. У нас действительно, кажется, приближается пик эпидемии. Поэтому сейчас нужен максимально строгий режим самоизоляции, а также соблюдение всех других мероприятий", – рассказал во время онлайн-совещания и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

Ранее мы рассказывали, как в Болехове похоронили одну из умерших пациенток.

Также сообщалось, что на данный момент в Ивано-Франковской области COVID-19 подтвердили у 74 человек. Трое инфицированных в регионе умерли.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Ивано-Франковск Украина заражение Ивано-Франковская область коронавирус

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