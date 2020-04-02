"Черные" люди и пустое кладбище: появилось видео похорон умершей от COVID-19 роженицы на Прикарпатье

В Болехове Ивано-Франковской области похоронили 37-летнюю роженицу, которая умерла от коронавирусной инфекции в областном перинатальном центре. На похороны женщины допустил только ее родственников, сообщает WestNew.

"Нас на кладбище не пускают, пошли только четверо мужчин из семьи – братья, шурины", – рассказала сестра умершей Оксана Стасевич.

Видео: WestNews, Facebook

Отметим, что на брифинге в ОГА заместитель директора департамента здравоохранения Владимир Чемний рассказал, что роженица недавно приехала из Польши. Но родственники женщины возмущены этим заявлением. По их словам, Галина вернулась из-за границы еще в ноябре 2019 года. Родные женщины предполагают, что она могла заразиться в перинатальном центре.

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Ранее мы писали, что у женщины образцы для исследования на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) отобрали еще при жизни.

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"К концу дня 31 марта нам уже был известен результат: у 37-летней женщины подтвердился COVID-19", – рассказал главный санитарный врач области Руслан Савчук.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковский областной перинатальный центр женщина поступила на плановое лечение в начале марта и не признавалась, что была в Польше.

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