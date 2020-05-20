Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,02
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В психоневрологическом интернате в Мукачево COVID-19 заболели 26 человек

20 мая, 08:58

Тина Наринецкая

У всех больных интерната уже взяли образцы на анализы

Одним из очагов вспышки коронавируса в Мукачево, в котором уже открыли парки и торговые центры, Закарпатской области стал областной психоневрологический интернат. Тут COVID-19 заболели 26 человек, сообщили в местном горсовете.

В связи с этой ситуацией у всех больных интерната уже отобрали биоматериал для проведения ПЦР-диагностики. Результаты тестов станут известны сегодня, 20 мая.

Видео: Мукачевский городской совет

Всего же с начала эпидемии в городе коронавирус подтвердили у 133 человек. Вылечить от инфекции уже удалось 69 больных. Двое зараженных скончались. На данный момент с опасной болезнью борются 62 человека.

Реклама

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: ранены трое военнослужащих

Также мы рассказывали, что одним из очагов вспышки коронавируса в Закарпатской области стала Перечинская школа-интернат. Тут вирус подхватили 13 детей. Из-за вспышки COVID-19 в интернате против его руководства возбудили уголовное дело.

Напомним, что на данный момент больницы Черновицкой области переполнены больными COVID-19. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Закарпатье интернаты больные вспышка Мукачево коронавирус Закарпатская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 20 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 20 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 20 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 20 мая и все подробности из регионовУкраина
В Ровенской области монастырь закрыли на карантин: заболел настоятель
В Ровенской области монастырь закрыли на карантин: заболел настоятельЗапад
Очень заразный и коварный: врач с Волыни назвал ТОП-7
Очень заразный и коварный: врач с Волыни назвал ТОП-7 "странностей" коронавирусаУкраина
На Закарпатье от коронавируса умер ромский барон: что о нем известно
На Закарпатье от коронавируса умер ромский барон: что о нем известноЗапад
В Ивано-Франковске врачи борются за жизнь 19-летней девушки с коронавирусом
В Ивано-Франковске врачи борются за жизнь 19-летней девушки с коронавирусомЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...