В психоневрологическом интернате в Мукачево COVID-19 заболели 26 человек

У всех больных интерната уже взяли образцы на анализы

Одним из очагов вспышки коронавируса в Мукачево, в котором уже открыли парки и торговые центры, Закарпатской области стал областной психоневрологический интернат. Тут COVID-19 заболели 26 человек, сообщили в местном горсовете.

В связи с этой ситуацией у всех больных интерната уже отобрали биоматериал для проведения ПЦР-диагностики. Результаты тестов станут известны сегодня, 20 мая.

Видео: Мукачевский городской совет

Всего же с начала эпидемии в городе коронавирус подтвердили у 133 человек. Вылечить от инфекции уже удалось 69 больных. Двое зараженных скончались. На данный момент с опасной болезнью борются 62 человека.

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Также мы рассказывали, что одним из очагов вспышки коронавируса в Закарпатской области стала Перечинская школа-интернат. Тут вирус подхватили 13 детей. Из-за вспышки COVID-19 в интернате против его руководства возбудили уголовное дело.

Напомним, что на данный момент больницы Черновицкой области переполнены больными COVID-19. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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