В ровенском селе чуть не погибли десять детей в доме с самовольно установленным газовым котлом

В селе Малушка Березновского района Ровенской области десятеро детей и беременная мать чуть не погибли от отравления угарным газом. Они чудом остались живы. Беду почувствовали дети, ночью забили тревогу. Старшему ребенку – 13 лет, самому младшему – почти два года.
В четыре утра мальчик Роман разбудил родителей.
Плохо стало еще нескольким из десяти детей, которых воспитывает семья. Их всех и беременную жену глава семьи отвез в больницу.
"Детей беспокоила головная боль, тошнота, у некоторых была многократная рвота. После предоставленного лечения состояние улучшилось, все плохие симптомы прошли", – говорит заведующая педиатрическим отделением Сарненской райбольницы Наталья Басиста-Токова.
Уже легче и спасателю семьи – Роману. Сейчас он не отходит от мамы. Надежда говорит: благодаря сыну никто не погиб.
"Ребенок начал плакать, его стошнило, начали спрашивать: что случилось? Начали другие вставать, остальные разбудили и повезли в больницу", – вспоминает многодетная мать Наталья Саванчук.
У Надежды, которая на пятом месяце беременности, угрозы выкидыша нет. Говорит, что к трагедии едва не привел сильный ветер.
"Была непогода, был ветер. Трубу оторвал ветер, крепления, недавно крепили трубу", – говорит Наталья Саванчук.
Но не только ветер всему виной. Проверка газовиков показала: глава семьи самостоятельно смонтировал газовое отопление.
"Владелец данного жилья самовольно демонтировал газовый котел и установил другой. Вследствие чего было попадание части продуктов сгорания в жилые помещения", – объяснил технический директор "Ровногаз" Александр Климчук.
Полиция может оштрафовать родителей за недосмотр за детьми.
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Ранее сегодня рассказывали, как в Запорожской области от отравления угарным газом погибла семья с двумя детьми.
А в Харьковской области погиб мужчина и двухлетний ребенок, по данным спасателей – из-за проблем с газовой колонкой.
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