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В ровенском селе чуть не погибли десять детей в доме с самовольно установленным газовым котлом

25 февраля, 07:43

Глава семьи самостоятельно смонтировал газовое отопление

В селе Малушка Березновского района Ровенской области десятеро детей и беременная мать чуть не погибли от отравления угарным газом. Они чудом остались живы. Беду почувствовали дети, ночью забили тревогу. Старшему ребенку – 13 лет, самому младшему – почти два года.

В четыре утра мальчик Роман разбудил родителей.

Плохо стало еще нескольким из десяти детей, которых воспитывает семья. Их всех и беременную жену глава семьи отвез в больницу.

"Детей беспокоила головная боль, тошнота, у некоторых была многократная рвота. После предоставленного лечения состояние улучшилось, все плохие симптомы прошли", – говорит заведующая педиатрическим отделением Сарненской райбольницы Наталья Басиста-Токова.

Уже легче и спасателю семьи – Роману. Сейчас он не отходит от мамы. Надежда говорит: благодаря сыну никто не погиб.

"Ребенок начал плакать, его стошнило, начали спрашивать: что случилось? Начали другие вставать, остальные разбудили и повезли в больницу", – вспоминает многодетная мать Наталья Саванчук.

У Надежды, которая на пятом месяце беременности, угрозы выкидыша нет. Говорит, что к трагедии едва не привел сильный ветер.

"Была непогода, был ветер. Трубу оторвал ветер, крепления, недавно крепили трубу", – говорит Наталья Саванчук.

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Но не только ветер всему виной. Проверка газовиков показала: глава семьи самостоятельно смонтировал газовое отопление.

"Владелец данного жилья самовольно демонтировал газовый котел и установил другой. Вследствие чего было попадание части продуктов сгорания в жилые помещения", – объяснил технический директор "Ровногаз" Александр Климчук.

Полиция может оштрафовать родителей за недосмотр за детьми.

Читайте также: Во Львовской области трое человек задохнулись угарным газом

Ранее сегодня рассказывали, как в Запорожской области от отравления угарным газом погибла семья с двумя детьми.

А в Харьковской области погиб мужчина и двухлетний ребенок, по данным спасателей – из-за проблем с газовой колонкой.

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Источник: Сегодня

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