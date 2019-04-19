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В Ровенской области девушка заморила собак голодом

Сегодня, 15:45

Организатор приюта держала животных в запертом доме без еды и воды


В селе Миротин Ровенской области зоозащитники обнаружили дом, в котором морили голодом и издевались над животными. Замученными тут нашли десяток собак. Кто держал животных в здании и какое наказание его ждет – узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, хозяйка дома замыкала собак внутри на несколько дней подряд. Животные, которые страдали от жажды и голода, пытались вырваться. Об этом свидетельствуют следы на стенах, дверях и окнах дома. Всего здесь удерживали 12 собак. В конце концов, соседи, которые устали от лая, обратились за помощью.

По словам соседей, женщина из Ровно привезла туда собак еще в январе. Приезжала она сюда только два раза в неделю, чтобы покормить животных. Как выяснилось, владелица здания должна была продать ей дом, и даже получила задаток.

"Мы ключи ей дали. Пока я оформляла документы, она исчезла. Доступа нет. Дозвониться просто не могу", – рассказала "Сегодня" владелица дома София Доброчинская.

На днях женщина приехала в село и ужаснулась. Кто-то разбил окно, а взрослые собаки убежали. В сарае она обнаружила семь мертвых щенков, и позвала на помощь зоозащитников. По их словам, животных уморили голодом.

В приюте "Сегодня" застали следователей, которые собирали доказательства преступления. Полиция установила личность владелицы собак, но женщина исчезла.

"Мы устанавливаем местонахождение этой 19-летней девушки. Нам важно понять, с какой целью она держала этих собак там и для чего закрывала в доме", – рассказала "Сегодня" спикер управления Нацполиции в Ровенской области Ольга Ангелова.

Причину смерти животных должна определить экспертиза. Ее результаты станут решающими для наказания организатора убежища. За жестокое отношение к собакам ей грозит до трех лет тюрьмы.

Не так давно в Харькове неизвестные разгромили частный приют для бездомных котови убили животных.

Ранее мы уже писали о том, что в Украине катастрофически много бездомных животных. Как решить эту проблему читайте в материале сайта "Сегодня": Украина в лидерах по количеству бездомных животных: как это исправить

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Тег животные, собаки, приют, ровенская область, издевательство

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