В Ровенской области глава РГА заявил о победе над коронавирусом

В Ровенской области глава Сарненской районной государственной администрации Александр Кохан заявил о своем выздоровлении от коронавируса.
Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.
"Я поборол COVID-19. Только что мне сообщили, что два моих последних ПЦР-теста показали негативный результат. Это означает, что я выздоровел. Уже приступил к работе!" – написал Кохан.
По словам председателя РГА, получив подтверждение своего выздоровления, он ощутил "радость и вдохновение".
Среди причин, вызвавших у него позитивные эмоции, Кохан назвал возможность приступить к работе и решать все те вопросы, которые скопились за все это время, а также наконец-то встретиться с семьей, сообщает "Радіо Трек".
По его словам, во время болезни он не принимал никаких лекарств, а каких-либо симптомов СOVID-19, кроме кашля, у него не проявлялось.
"У меня был сильный кашель, потому я решил сделать тест на коронавирус. Поскольку контактов было много и не хотел разносить вирус. Потом кашель постепенно проходил. На сегодня его почти нет. Кроме того, компьютерная томография показала отсутствие каких-либо нарушений в легких", - заверил Кохан.
Болел председатель Сарненской РГА на протяжении 16 дней.
Напомним, ранее в интервью сайту "Сегодня" врач-инфекционист, доктор медицинских наук, Николай Чемич рассказал, как долго в Украине будет продолжаться эпидемия и как будем выходить из карантина.
Смотрите полное видео интервью:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк