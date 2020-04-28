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В Ровенской области глава РГА заявил о победе над коронавирусом

28 апреля, 03:07

Руслан Ровик

По словам чиновника, из симптомом болезни у него был только кашель

В Ровенской области глава Сарненской районной государственной администрации Александр Кохан заявил о своем выздоровлении от коронавируса.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

"Я поборол COVID-19. Только что мне сообщили, что два моих последних ПЦР-теста показали негативный результат. Это означает, что я выздоровел. Уже приступил к работе!" – написал Кохан.

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По словам председателя РГА, получив подтверждение своего выздоровления, он ощутил "радость и вдохновение".

Среди причин, вызвавших у него позитивные эмоции, Кохан назвал возможность приступить к работе и решать все те вопросы, которые скопились за все это время, а также наконец-то встретиться с семьей, сообщает "Радіо Трек".

По его словам, во время болезни он не принимал никаких лекарств, а каких-либо симптомов СOVID-19, кроме кашля, у него не проявлялось.

"У меня был сильный кашель, потому я решил сделать тест на коронавирус. Поскольку контактов было много и не хотел разносить вирус. Потом кашель постепенно проходил. На сегодня его почти нет. Кроме того, компьютерная томография показала отсутствие каких-либо нарушений в легких", - заверил Кохан.

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Болел председатель Сарненской РГА на протяжении 16 дней.

Напомним, ранее в интервью сайту "Сегодня" врач-инфекционист, доктор медицинских наук, Николай Чемич рассказал, как долго в Украине будет продолжаться эпидемия и как будем выходить из карантина.

Смотрите полное видео интервью:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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рга чиновник коронавирус ровенская область Сарны

Источник: Сегодня

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