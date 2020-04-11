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В Ровенской области коронавирус нашли у главы Сарненского района

11 апреля, 18:39

Руслан Ровик

О подтверждении вируса сообщил сам глава РГА

В Ровенской области инфицирование коронавирусом подтвердили у главы Сарненской районной государственной администрации Александра Кохана.

Об этом сам чиновник заявил на своей странице в Facebook.

"Недавно появился сухой кашель. А так как у меня в работе много ежедневных контактов, решили сделать тест на COVID-19, чтобы не рисковать и предотвратить распространение вируса. К сожалению, сегодня получил результаты теста ПЦР. Результат положительный", - подчеркнул он.

Кохан добавил, что его решение о тестировании было правильным и он будет находиться в самоизоляции до полного выздоровления.

Стоит добавить, что Сарненский район является основным очагом инфекции в Ровенской области. Руководитель РГА возглавляет Сарненский район с декабря 2019 года, ему 37 лет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Ровенской области некоторые категории медработников будут проверять на коронавирус с помощью ПЦР-тестов. Всего в регионе выявлено 103 случая заболевания COVID-19.

Стоит добавить, что в Закарпатской области умер один из врачей, зараженных коронавирусом, – медик из поселка Великий Бычков Раховского района.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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рга коронавирус ровенская область Сарны COVID-19

Источник: Сегодня

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