В Ровенской области коронавирус нашли у главы Сарненского района

В Ровенской области инфицирование коронавирусом подтвердили у главы Сарненской районной государственной администрации Александра Кохана.

Об этом сам чиновник заявил на своей странице в Facebook.

"Недавно появился сухой кашель. А так как у меня в работе много ежедневных контактов, решили сделать тест на COVID-19, чтобы не рисковать и предотвратить распространение вируса. К сожалению, сегодня получил результаты теста ПЦР. Результат положительный", - подчеркнул он.

Кохан добавил, что его решение о тестировании было правильным и он будет находиться в самоизоляции до полного выздоровления.

Стоит добавить, что Сарненский район является основным очагом инфекции в Ровенской области. Руководитель РГА возглавляет Сарненский район с декабря 2019 года, ему 37 лет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Ровенской области некоторые категории медработников будут проверять на коронавирус с помощью ПЦР-тестов. Всего в регионе выявлено 103 случая заболевания COVID-19.

Стоит добавить, что в Закарпатской области умер один из врачей, зараженных коронавирусом, – медик из поселка Великий Бычков Раховского района.

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