В Ровенской области легковушка на скорости влетела в автобус с пассажирами

Вчера, 13:50

На момент столкновения в автобусе "ПАЗ" находились 15 человек

На трассе Киев – Чоп, возле села Панталия столкнулись автомобиль "Таврия" и автобус "ПАЗ". Авария произошла 21 декабря, около шести вечера.

"По предварительной информации, 47-летний житель Демидовки за рулем "Таврии", двигаясь в сторону Ровно, по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом, в котором находились 15 пассажиров", – сообщает ровенская полиция.

От полученных травм водитель легковушки погиб на месте происшествия. Его тело из покореженного автомобиля, а также травмированную пассажирку с помощью спецоборудования доставали спасатели. Об этом сообщают в ГСЧС.

Пассажирку "Таврии" – 51-летнюю жену погибшего – доставили в Дубенскую центральную районную больницу в крайне тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи.

Также в приемное отделение больницы с ушибами и ссадинами обратился водитель и трое пассажиров автобуса, которых после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Обстоятельства ДТП устанавливаются полицейские начато досудебное расследование.

Напомним, на Закарпатье, в селе Нижняя Апша произошло жуткое ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка. Сначала ее выбросило на встречную полосу после столкновения с Volkswagen, затем ее переехал неустановленный автомобиль.

Также мы писали, что на Прикарпатье в ДТП погибла 4-летняя девочка, а ее мать получила тяжелые травмы. 

А на Закарпатье произошло ДТП, в котором погибла 40-летняя женщина-водитель, а ее дети и еще один пассажир оказались на больничных койках.

 
ДТП, водитель, ровно, Эталон

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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