В Ровенской области мужчина открыл огонь в доме родителей

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В Ровенской области произошла стрельба: мужчина открыл огонь на территории домохозяйства родителей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Информация об инциденте в селе Большие Телковичи поступила вчера, 26 октября, в пять утра.

На месте происшествия полицейские выяснили, что 30-летний местный житель погостил на свадьбе и пришел в дом родителей. Сначала стучал в окна, а затем в собственном доме, что находится по соседству, взял ружье. С его помощью побил стекла в родительском доме, а зайдя внутрь – выстрелил в пол.

"Пока родные пытались успокоить дебошира, он выстрелил еще и в комбайн, который стоял во дворе. К счастью, в результате его действий никто не пострадал", - рассказывают правоохранители.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Мужчину уже задержали и сообщили ему о подозрении. Ружье "ИЖ-17" полицейские изъяли.

Напомним, в Харькове хулиганы обстреляли трамвай, который двигался по маршруту № 23. Стрельба велась из мелкокалиберной винтовки.

Ранее мы сообщали о том, что в Днепре пассажир трамвая разбил камнем голову контролеру, который попросил его показать билет. Медики наложили пострадавшему Юрию несколько швов. Нападающего помогли задержать коллеги избитого контролера, находившиеся в салоне.

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