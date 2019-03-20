В Ровенской области на крупной взятке погорел глава РГА

Председатель Демидовской райгосадминистрации получил 20 тысяч гривен неправомерной выгоды

Фото: Нацполиция

В Ровенской области на крупной взятке погорел глава РГА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/26a/d2e/5c926ad2e30f6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/26a/d2e/5c926ad2e30f6.jpg 2019-03-20T18:32:56+02:00 Запад Председатель Демидовской райгосадминистрации получил 20 тысяч гривен неправомерной выгоды









В Ровенской области председатель одной из РГА требовал взятку с местного жителя за укрытие от полиции преступной деятельности.

"Органы местного самоуправления обнаружили нелегальную АЗС. За непринятие мер по реагированию, а также умолчание о правонарушении перед правоохранительными органами, председатель РГА получил деньги", – сообщают в управлении защиты экономики Ровенской области.

Сегодня, 20 марта, взяточника задержали "на горячем". В автомобиле председателя нашли полную сумму взятки.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Как стало известно из местных СМИ, задержан 45-летний голову Демидовской РГА.

Напомним, не так давно во время получения второй части взятки в размере 5 тыс. долларов задержали чиновника Ровенской райгосадминистрации.

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Ранее во Львовской области чиновник требовал от своего подчиненного 21 тыс. гривен за то, чтобы не создавать препятствия в служебном продвижении и начислении денежных премий. Сотрудники СБУ задержали главу Сокальской районной государственной администрации с поличным.

Кроме того, не так давно во Львовской области задержали заместителя одного из градоначальников во время получения взятки. Должностные лица одного из городских советов организовали "бизнес" на выдаче справок, предназначенных для предъявления в торгово-промышленную палату и получения сертификата для экспорта сельхозпродукции.

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