В Ровенской области от кори умер трехмесячный ребенок

Девочка родилась от мамы, которая во время беременности заболела корью

Иллюстрация.

От осложнений, вызванных вирусом кори, умер трехмесячный ребенок из города Ровно. Об этом сообщает Ровенский областной лабораторный центр МОЗ.

"Девочка родилась от мамы, которая во время беременности заболела корью. Ребенок родился преждевременно и при рождении имел врожденную корь. Вирус кори поразил мозг и легкие ребенка. Были предоставлены необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось", – проинформировали в лабцентре.

Отмечено, что диагноз корь подтвержден лабораторно в вирусологических лабораториях ГУ "Ровенский областной лабораторный центр МОЗ Украины" и ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины".

По данным лабцентра, в течение прошлой недели заболели корью 74 жителя Ровенской области, среди них 60 детей. Госпитализированы 25 больных, из которых 14 детей.

"На протяжении недели больше всего больных зарегистрировано в г. Ровно (16 больных) и в Березнивском (17) и Дубенском (20) районах", – уточнили в лабцентре.

Напомним, в Винницкой области участились случаи кори. Количество случаев заболевания по сравнению с предыдущей неделей выросло на 15,4%.

Тем временем, в Сумах работников роддома госпитализировали с подозрением на корь. Состояние шести и медработников оценивают как средней тяжести.

Кроме этого, недавно мы писали, что в Украине с начала 2019 года корью заболели 41,64 тыс. человек, в том числе 22,369 тыс. детей. Министерство здравоохранения Украины призвало департаменты здравоохранения Ровненской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где наибольшее количество больных корью, усилить меры противодействия болезни и повысить уровень иммунизации.

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