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В Одессе шестимесячный младенец умер в больнице

3 июня, 14:20

Мать умершего ребенка обвинила врачей в халатности

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Иллюстрация. Фото: Сегодня

В городской инфекционной клинической больнице Одессы 1 июня умер ребенок – шестимесячный мальчик.

Как рассказала главврач учреждения Светлана Лаврюкова, ребенка госпитализировали 30 мая по направлению участкового педиатра. У него диагностировали острый энтероколит и анемию, сообщает "Думская".

"Ребенка осмотрел хирург и вечером 30 мая в 22:25 в тяжелом состоянии он был госпитализирован. До 1 июня, несмотря на интенсивную терапию, состояние ухудшалось. В 17:00 была констатирована смерть", – рассказала главврач.

При этом Лаврюкова добавила, что, по словам матери, "ребенок не набирал вес в течение последних двух месяцев".

Врач добавила, что медики сделали все необходимое, но спасти жизнь ребенка так и не смогли. Причины смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза.

В свою очередь, мать ребенка Татьяна Шматковская в смерти сына обвиняет врачей, которые, по ее мнению, допустили халатность. Она добавила, что последние несколько месяцев малыш плохо набирал вес, но все анализы были в норме.

Несколько дней назад у ребенка началось расстройство пищеварения, при этом температуры и рвоты у него не было. После осмотра педиатр назначил ребенку лекарство, но его состояние ухудшилось.

30 мая мать вызвала "скорую", которая доставила ребенка в инфекционную больницу, но там, по словам матери, его отказались принимать, ссылаясь на то что пациенту необходима помощь хирурга.

В хирургии областной больницы ребенка еще раз осмотрели и отправили обратно в "инфекционку". Там малыша поместили в реанимацию, где он на следующий день скончался. Мать считает, что ее сына можно было спасти, если бы ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Ранее мы писали, что в Украине нет четкого определения "врачебной ошибки", однако за ее совершение доктора несут ответственность как во всем мире. Часть ошибок не зависят от врача, например, если в стране низкий уровень развития медицины, медтехники и недостаточно изучена болезнь – в таких случаях доказать вину врача нельзя.

Напомним, в Кировоградской области трехлетний ребенок внезапно умер после планового визита к педиатру. Во время вскрытия было установлено, что малыш страдал врожденной патологией сердца. Родители обвиняют местного врача – якобы она вовремя не заметила болезни и не оказала помощи. Сама педиатр утверждает, что спасти ребенка она не могла из-за отсутствия стационара и медицинского транспорта.


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Тег Одесса, ребенок, больница, младенец

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