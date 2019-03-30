В Сумах работников роддома госпитализировали с подозрением на корь
Состояние шести и медработников оценивают как средней тяжести
Как выяснилось, заболевшие непосредственно контактировали с больной на корь беременной, которая умерла в этом же роддоме на прошлой неделе. Одна из заболевших медработниц по совместительству также дежурила в отделении для новорожденных местной детской больницы. Пока там никто не заболел, но карантин ввели до 15 апреля.
Младенец, мама которого умерла от кори, здоров и сейчас находится в отделении для новорожденных перинатального центра.
Напомним, в 2018 году от осложнений кори умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом на протяжении года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.
Медики призвали родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок. Врачи напомнили, что бесплатно могут вакцинироваться дети в возрасте до 18 лет, а также взрослые из групп риска – военные-участники операции Объединенных сил, студенты, педагоги и медики.
Также мы сообщали, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады. Министерство образования и науки совместно с Минздравом издали указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады.
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