Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Сумах работников роддома госпитализировали с подозрением на корь

Сегодня, 11:55

Состояние шести и медработников оценивают как средней тяжести

В Сумах работников роддома госпитализировали с подозрением на корь Другие регионы Состояние шести и медработников оценивают как средней тяжести

В Сумах шесть медработников роддома госпитализировали с подозрением на корь. Состояние медсестер и акушерок оценивают как средней тяжести.

Как выяснилось, заболевшие непосредственно контактировали с больной на корь беременной, которая умерла в этом же роддоме на прошлой неделе. Одна из заболевших медработниц по совместительству также дежурила в отделении для новорожденных местной детской больницы. Пока там никто не заболел, но карантин ввели до 15 апреля.

Младенец, мама которого умерла от кори, здоров и сейчас находится в отделении для новорожденных перинатального центра.

Напомним, в 2018 году от осложнений кори умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом на протяжении года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.

Медики призвали родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок. Врачи напомнили, что бесплатно могут вакцинироваться дети в возрасте до 18 лет, а также взрослые из групп риска – военные-участники операции Объединенных сил, студенты, педагоги и медики.

Также мы сообщали, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады. Министерство образования и науки совместно с Минздравом издали указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады.​

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег роддом, врачи, сумы, корь, госпитализация, роженица

Вы сейчас просматриваете новость " В Сумах работников роддома госпитализировали с подозрением на корь". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В течение недели от осложнений кори в Украине умерли четыре человека

25 марта, 16:59

После нескольких недель падения уровень заболеваемости снова начал расти

В Сумах от кори умерла роженица

20 марта, 13:46

Следов кори у новорожденного врачи не обнаружили

В Мелитополе на карантин из-за кори закрыли роддом

21 марта, 16:57

Карантин был введен в профилактических целях

Во Львове от кори умер маленький ребенок

19 марта, 20:14

Ребенок не был привит из-за отказа родителей

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Ученые узнали главную причину преждевременной смерти

Утепления украинских домов - названы условия

Украинский адмирал предрек разрушение Крымского моста

Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска

Кому за триста: самые неломучие машины

Вывезти ребенка из Украины теперь можно без согласия родителя

"Король" бездорожья: смотрите, что творит Suzuki Jimny

Бег с большой грудью: как облегчить тренировки

«Реал» сделает безумное предложение по Мбаппе
Загрузка...

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Сегодня, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:18

В понедельник, 1 апреля осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Домашних насильников в Украине будут вносить в специальный реестр

Сегодня, 07:00

Кабмин создает реестр случаев домашнего насилия. Юрис­ты опасаются утечки данных

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

28 марта, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Советы бегуньям с большой грудью

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Каменских очаровала публику и ведущих американского телевидения