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В Ровенской области подросток насмерть сбил маленького ребенка

19 июня, 12:53

Руслан Ровик Руслан Ровик

Под колеса попал мальчик, которому был один год и восемь месяцев

В Ровенской области подросток сел за руль машины, принадлежащей старшему брату и насмерть сбил маленького ребенка.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, трагедия произошла в селе Борбин, Млынивского района.

"В гости к 15-летнему жителю Борбина приехал старший родной брат. Автомобиль Audi-100 вместе с ключами в замке зажигания он оставил на обочине возле дома. Подросток решил покататься, сел за руль и начал движение", - говорится в сообщении копов.

Как выяснилось, перед машиной играл мальчик, которому был всего один год и восемь месяцев – избежать на него наезда подростку не удалось. От удара ребенок упал и ударился головой об асфальт.

"Владелец машины вместе с потерпевшим поехали навстречу скорой, однако жизнь ребенку спасти не удалось: медики лишь констатировали его смерть", - добавили в полиции.

Было открыто уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего. Следствие продолжается, обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее на трассе Киев – Одесса произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – в Николаевской области столкнулись грузовик и легковушка.

Также мы рассказывали, как в Одессе пьяный полицейский сбил двух человек.

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ДТП подросток мальчик ровенская область смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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