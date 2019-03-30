Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

В Ровенской области после прививки умер младенец

Сегодня, 14:40

Шестимесячная девочка скончалась до приезда "скорой"

Иллюстрация
Иллюстрация.
В Ровенской области после прививки умер младенец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e4a/b99/5c7e4ab99e592.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e4a/b99/5c7e4ab99e592.jpg Запад Шестимесячная девочка скончалась до приезда «скорой»

В Костополе после прививки в местной больнице умела шестимесячная девочка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

О смерти ребенка полицейским около 17:00 29 марта сообщили медики "скорой". Как выяснилось, 29-летний отец и 17-летняя мать воспитывали дочь в гражданском браке. В 13:30 врачи местной больницы сделали девочке прививки от полиомиелита и гепатита. Но около 17:00 в младенца резко ухудшилось состояние здоровья. Родители вызвали "скорую", но к их приезду ребенок умер.

"По факту ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего, следователи следственного управления начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

На данный момент тело девочки направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, где и установят окончательную причину смерти.

Напомним, не так давно в Черниговской области по неизвестным причинам умер двухлетний мальчик. Родители мальчика утверждают, что несколько дней до трагедии ребенку делали прививку. 

Также мы писали о том, что в США женщину, которая "по философским причинам" отказывается делать прививки 9-летнему сыну, приговорили к семи дням заключения.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег прививка, погибла, младенец, девочка, ровенская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Ровенской области после прививки умер младенец". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожской области заболели корью 48 человек, не привитых по религиозным убеждениям

21 февраля, 16:30

Опасной болезнью заразились десятки людей, которые отказались от прививки

В Черниговской области двухлетний ребенок умер после прививки

20 июля 2018, 11:52

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти мальчика

В Тернополе после прививки умер младенец

26 апреля 2018, 16:24

В больницу шестимесячная пациентка поступила в состоянии клинической смерти

Супрун показала обновленный календарь прививок

5 июля 2018, 03:46

Вакцинация по календарю профилактических прививок является бесплатной

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева заговорила о разводе сестры

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой

Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

ПриватБанк угрожает клиентам

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал

Украинцам разрешили не платить за коммуналку

Прибавление! Жена Тиграна Кеосаяна ждет ребенка

Украинский адмирал предрек разрушение Крымского моста

Великий пост 2019: чего категорически нельзя делать
Загрузка...

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Сегодня, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:18

В понедельник, 1 апреля осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Домашних насильников в Украине будут вносить в специальный реестр

Сегодня, 07:00

Кабмин создает реестр случаев домашнего насилия. Юрис­ты опасаются утечки данных

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

28 марта, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Избранник Надежды Бабкиной «просадил» два миллиона долларов

Разведка США: Россия пыталась обмануть мир фиктивной ракетой

Самые богатые женщины российского шоу-бизнеса