В Ровенской области после прививки умер младенец

Шестимесячная девочка скончалась до приезда "скорой"

Иллюстрация.

В Ровенской области после прививки умер младенец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e4a/b99/5c7e4ab99e592.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e4a/b99/5c7e4ab99e592.jpg 2019-03-30T14:40:00+02:00 Запад Шестимесячная девочка скончалась до приезда «скорой»

В Костополе после прививки в местной больнице умела шестимесячная девочка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

О смерти ребенка полицейским около 17:00 29 марта сообщили медики "скорой". Как выяснилось, 29-летний отец и 17-летняя мать воспитывали дочь в гражданском браке. В 13:30 врачи местной больницы сделали девочке прививки от полиомиелита и гепатита. Но около 17:00 в младенца резко ухудшилось состояние здоровья. Родители вызвали "скорую", но к их приезду ребенок умер.

"По факту ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего, следователи следственного управления начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

На данный момент тело девочки направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, где и установят окончательную причину смерти.

Напомним, не так давно в Черниговской области по неизвестным причинам умер двухлетний мальчик. Родители мальчика утверждают, что несколько дней до трагедии ребенку делали прививку.

Также мы писали о том, что в США женщину, которая "по философским причинам" отказывается делать прививки 9-летнему сыну, приговорили к семи дням заключения.

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