В России у вертолета при посадке отломился хвост

Авария с вертолетом авиакомпании "Ямал" в селе Нори едва не стоила жизни 22 пассажирам и трем членам экипажа

Фото: Pixabay

В России у вертолета при посадке отломился хвост //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4a8/105/5c94a81058513.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4a8/105/5c94a81058513.jpg 2019-03-22T11:19:00+02:00 Россия Авария с вертолетом авиакомпании "Ямал" в селе Нори едва не стоила жизни 22 пассажирам и трем членам экипажа

В России вертолет более чем с двумя десятками человек на борту совершил аварийную посадку, повредив при этом заднюю часть воздушного судна. Причины произошедшего на данный момент не выяснены.

Как сообщили в российских органах управления воздушным движением, инцидент произошел 22 марта на Ямале.

"Вертолет совершал рейсовый полет из Надыма в село Ныда, однако не долетел несколько метров до вертолетной площадки и задел при посадке хвостовой частью наледь, надломив при этом хвостовую балку", – сказал источник.

На борту вертолета находились 25 человек – 22 пассажира и три члена экипажа. По предварительной информации помощь медиков никому из них не понадобилась.

Ссылаясь на источники, российские СМИ пишут, что авария произошла с вертолетом авиакомпании "Ямал" в селе Нори, где их разместили в ожидании другого борта.

Напомним, ранее в России во время жесткой посадки вертолета от сердечного приступа экс-генерал и один из бывших начальников управления ФСБ. При этом еще один человек оказался в реанимации с травмами позвоночника.

Кроме того, сообщалось, что в Ненецком автономном округе РФ совершил жесткую посадку тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т авиакомпании Utair с шестью людьми на борту, один из которых погиб.

Мы также писали о жесткое посадке, которую в Томской области России совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. В ходе ЧП пострадали несколько человек

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