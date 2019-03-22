В России у вертолета при посадке отломился хвост
Авария с вертолетом авиакомпании "Ямал" в селе Нори едва не стоила жизни 22 пассажирам и трем членам экипажа
В России вертолет более чем с двумя десятками человек на борту совершил аварийную посадку, повредив при этом заднюю часть воздушного судна. Причины произошедшего на данный момент не выяснены.
Как сообщили в российских органах управления воздушным движением, инцидент произошел 22 марта на Ямале.
"Вертолет совершал рейсовый полет из Надыма в село Ныда, однако не долетел несколько метров до вертолетной площадки и задел при посадке хвостовой частью наледь, надломив при этом хвостовую балку", – сказал источник.
На борту вертолета находились 25 человек – 22 пассажира и три члена экипажа. По предварительной информации помощь медиков никому из них не понадобилась.
Ссылаясь на источники, российские СМИ пишут, что авария произошла с вертолетом авиакомпании "Ямал" в селе Нори, где их разместили в ожидании другого борта.
Напомним, ранее в России во время жесткой посадки вертолета от сердечного приступа экс-генерал и один из бывших начальников управления ФСБ. При этом еще один человек оказался в реанимации с травмами позвоночника.
Кроме того, сообщалось, что в Ненецком автономном округе РФ совершил жесткую посадку тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т авиакомпании Utair с шестью людьми на борту, один из которых погиб.
Мы также писали о жесткое посадке, которую в Томской области России совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. В ходе ЧП пострадали несколько человек
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В России у вертолета при посадке отломился хвост". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Иране разбился вертолет: пять человек погибли
Инцидент произошел в провинции Чахармахал и Бахтияри в центральной части страны
В Кении потерпел крушение вертолет: погибли пять человек
Спасатели нашли обломки вертолета и тела погибших
В России рухнул вертолет с сотрудниками нефтегазовой компании
Инцидент произошел во время обследования газопровода "Транснефти" в Тверской области