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В Ровенской области произошел пожар в уникальном заповеднике

Сегодня, 12:55

Пламя охватило два гектара площади леса


В Ровенской области в одном из самых больших в Украине природных заповедников произошел масштабный пожар. Там огонь охватил почти 2 гектара леса недалеко от границы с Беларусью.

В этом заповеднике живут 25 видов краснокнижных животных и еще 124 вида, подлежащих особой охране в соответствии с Бернской конвенцией. Опасность, как уверяют лесники уже позади. С огнем они справились сами, и даже не вызывали спасателей. Предполагают, что в пожаре виноваты поджигатели сухой травы.

"На данный момент пожар, возникший на территории Ровенского природного заповедника, полностью локализован. Остановить огонь удалось силами государственной лесной охраны. В тушении задействовано 3 пожарных автомобиля, 1 трактор и 40 работников заповедника. Приятно, что помогали местные", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь управления лесного и охотничьего хозяйства Ровенской области Светлана Горошко.

Кроме того, недавно у села Андреевка в Черниговской области горел лес – огонь охватил пятнадцать гектаров. Как выяснилось, вспыхнула опавшая хвоя и пламя быстро распространялось. Тушили гектары горящих деревьев около сорока спасателей и десять единиц спецтехники. Помогали спасателям и лесники из местного лесхоза. Но этого было недостаточно, и пришлось привлекать авиацию – пожарные самолет и вертолет.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяГлавной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег пожар, заповедник, спасатели, лесники, ровенская область

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