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На Закарпатье при пожаре погиб маленький ребенок

Сегодня, 12:17

Горящий дом тушили почти два часа

Фото: ГСЧС

На Закарпатье во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело полуторагодовалого мальчика.

"24 апреля в 23:57 поступило сообщение  о пожаре в жилом доме, что  в с. Балажер Береговского района. О возгорании сообщили односельчане, которые заметили, что из дома идет дым и видно пламя", – сообщают в ГСЧС.

Пожар был локализован в 1:09, а через 50 минут его полностью ликвидировали. Во время тушения внутри одной из комнат, которая была центром возгорания, спасатели обнаружили тело полуторагодовалого мальчика.

Огнем уничтожена кровля и перекрытие дома на площади 80 м кв. и часть домашнего имущества. Причина возникновения пожара и другие обстоятельства дела устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье в с. Ясная Поляна Раховского района загорелся жилой дом. 11-летняя Соня, почувствовала запах гари из соседней комнаты. Открыв дверь, она поняла, что горит их деревянный дом. Ребенок не растерялся и начал спасать своих братьев и сестер. После того как все дети оказались в безопасности, девочка и сама выскочила на свежий воздух.

Также мы писали, что в Ужгороде в многоэтажном жилом доме произошел пожар. Пожарные спасли из горящей квартиры двоих детей.

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Тег пожар, Закарпатье, ребенок, тело, жертва

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