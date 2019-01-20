В Ровенской области пьяный водитель устроил ДТП: есть пострадавшие
В крови мужчины обнаружили 1,57 промилле алкоголя
В Ровенской области легковушка, под управлением пьяного водителя, слетела в кювет и опрокинулась. Пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГУНП области.
ДТП произошло сегодня в 3:30 возле села Козин. Как выяснилось, 22-летний водитель "ВАЗ 21099" не справился с управлением, и легковушка вылетела кювет и опрокинулась. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения: в его крови обнаружили 1,57 промилле алкоголя.
В результате аварии травмы получили двое пассажиров: 18-ти и 17-летние жительницы села Дубины. С переломами и ушибами их госпитализировали в медучреждение.
"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.
Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.
Вы сейчас просматриваете новость " В Ровенской области пьяный водитель устроил ДТП: есть пострадавшие". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ровенской области мотоцикл насмерть сбил мужчину
От полученных травм 71-летний пешеход скончался в больнице
В Одессе водитель сбил мужчину, оттащил его на тротуар и скрылся с места аварии
60-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу