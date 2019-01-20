В Ровенской области пьяный водитель устроил ДТП: есть пострадавшие

В крови мужчины обнаружили 1,57 промилле алкоголя

Фото: ГУНП в Ровенской области.

В Ровенской области пьяный водитель устроил ДТП: есть пострадавшие //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/45b/39d/5c445b39df7be.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/45b/39d/5c445b39df7be.jpg 2019-01-20T13:34:00+02:00 Запад В крови мужчины обнаружили 1,57 промилле алкоголя

В Ровенской области легковушка, под управлением пьяного водителя, слетела в кювет и опрокинулась. Пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГУНП области.







ДТП произошло сегодня в 3:30 возле села Козин. Как выяснилось, 22-летний водитель "ВАЗ 21099" не справился с управлением, и легковушка вылетела кювет и опрокинулась. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения: в его крови обнаружили 1,57 промилле алкоголя.

В результате аварии травмы получили двое пассажиров: 18-ти и 17-летние жительницы села Дубины. С переломами и ушибами их госпитализировали в медучреждение.

"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

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