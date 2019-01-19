В Одессе водитель сбил мужчину, оттащил его на тротуар и скрылся с места аварии
60-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу
В Одессе иномарка сбила 60-летнего мужчину, который шел по пешеходному переходу.
В результате происшествия пострадавший потерял сознание, а водитель вместо того, чтобы помочь мужчине, оттащил его на бордюр и уехал.
Очевидцы вызвали скорую, которая госпитализировала пострадавшего в больницу.
Правоохранители задержали водителя, который пытался избежать наказания.
Напомним, 17 января в Василькове автомобиль сбил двух братьев-школьников. Водитель автомобиля KIA RIO наехал на детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Двое братьев семи и одиннадцати лет госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
А в Запорожье водитель "под кайфом" насмерть сбил женщину. Как стало известно, смертельное ДТП произошло 16 января, около 16:45, на улице Героев 55-й бригады в Шевченковском районе, когда водитель Mitsubishi Colt наехал на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому и неосвещенному пешеходному переходу.
Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.
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