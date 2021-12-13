В Ровенской области среди поля сделали тротуар. Мы узнали, зачем

Он может начать разрушаться после нескольких серьезных дождей

Тротуар сделали без водоотводов / Коллаж "Сегодня"

В Ровенской области дорожники соорудили в поле тротуар, который на днях стал героем соцсетей.

О нестандартном объекте сайту "Сегодня" рассказал активист Максим Плахотний, который недавно побывал на нем, снял видео и от души удивился.

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"Я с несколькими приятелями ехал в экспедицию по тем местам, где мы еще не были. Мы занимаемся популяризацией культурного наследия. Возле села Антоновка, где когда-то была железнодорожная узкоколейка, увидели по обе стороны дороги тротуар протяженностью 3-5 км", – рассказывает Максим Плахотний.

По его словам, тротуар был без водоотвода и поэтому может начать разрушаться после нескольких серьезных дождей.

"Глобально наличие тротуара между селами – это хорошо. Но удивляет, что он с двух сторон. Я такое вижу впервые. И не вижу здесь рационального. Лучше бы с одной стороны сделали нормальный, чем с двух – плохой. Может быть, там будут марафонские забеги. Ради интереса будем сюда приезжать смотреть", – удивляется активист.

Тротуарам удивляются многие

В Сарненской территориальной городской общине уже наслышаны, что тротуарам в поле удивляются многие.

"Насколько известно, те, кто строит эту дорогу, руководствуются новыми ГОСТами. Строится за счет госсредств и наша громада по большому счету к этому не имеет отношения. Мы только согласовываем и улыбаемся всем, кто хочет какую-то копейку вложить в развитие инфраструктуры", – сообщили нам в пресс- службе громады.

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