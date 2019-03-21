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В Ровенской области уничтожили полсотни мин времен Второй мировой

Сегодня, 12:39

Боеприпасы нашли недалеко от железнодорожного пути

В Ровенской области уничтожили полсотни мин времен Второй мировой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/36a/429/5c936a429761d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/36a/429/5c936a429761d.png Запад Боеприпасы нашли недалеко от железнодорожного пути

В Ровенской области уничтожили полсотни мин времен Второй мировой войны. Боеприпасы, в 150 метрах от железнодорожного пути, нашел местный житель.

Обнаружив опасную находку, мужчина сразу сообщил об этом правоохранителям. Прибывшие на место пиротехники обследовали территорию и изъяли из-под земли опасные снаряды: все были в боевом состоянии. Если бы боеприпасы детонировали, разрушения были бы в радиусе до полукилометра. Сейчас опасности для людей нет, а мины ликвидировали.

Напомним, не так давно в поселке Николаевка Софиевского района Днепропетровской области археологи обнаружили 44 мины времен Второй мировой войны.

А в Черниговской области обнаружили "подарки" Второй мировой войны – авиационную бомбу, артиллерийский снаряд, минометные мины. Фугасная авиационная бомба ФАБ-100 лежала в лесополосе возле села Днепровское, а мины просто в центре Чернигова. На них наткнулся водитель спецтехники во время работ. Саперы говорят – чудом никто не пострадал.

Кроме того, ранее в Днепропетровской области нашли 500-килограммовую авиабомбуЕе нашли во время земляных работ на открытой местности неподалеку от поселка.

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Тег боеприпасы, ликвидация, находка, мины, ровенская область

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