В Ровенской области уничтожили полсотни мин времен Второй мировой
Боеприпасы нашли недалеко от железнодорожного пути
Обнаружив опасную находку, мужчина сразу сообщил об этом правоохранителям. Прибывшие на место пиротехники обследовали территорию и изъяли из-под земли опасные снаряды: все были в боевом состоянии. Если бы боеприпасы детонировали, разрушения были бы в радиусе до полукилометра. Сейчас опасности для людей нет, а мины ликвидировали.
Напомним, не так давно в поселке Николаевка Софиевского района Днепропетровской области археологи обнаружили 44 мины времен Второй мировой войны.
А в Черниговской области обнаружили "подарки" Второй мировой войны – авиационную бомбу, артиллерийский снаряд, минометные мины. Фугасная авиационная бомба ФАБ-100 лежала в лесополосе возле села Днепровское, а мины просто в центре Чернигова. На них наткнулся водитель спецтехники во время работ. Саперы говорят – чудом никто не пострадал.
Кроме того, ранее в Днепропетровской области нашли 500-килограммовую авиабомбу. Ее нашли во время земляных работ на открытой местности неподалеку от поселка.
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