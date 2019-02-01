В Ровенской области в доме обнаружили тело погибшего пенсионера

Злоумышленнику грозит от восьми до 15 лет тюрьмы

Фото: AFP. Фото: AFP

В Ровенской области в доме обнаружили тело погибшего пенсионера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/450/2f8/5c54502f88585.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/450/2f8/5c54502f88585.jpg 2019-02-01T16:35:00+02:00 Запад Злоумышленнику грозит от восьми до 15 лет тюрьмы

Жительница города Дубно Ровенской области обнаружила своего отца с ножевыми ранениями без признаков жизни. Инцидент случился вчера, 31 января в обед, пишет пресс-служба Национальной полиции.

Следственно-оперативная группа установила, что накануне вечером 74-летнего мужчину, который проживал сам, посетил 59-летний дубенчанин. Во время застолья между мужчинами возник конфликт и гость нанес хозяину несколько ударов в грудную клетку кухонным ножом, после чего покинул жилище.

Полицейские разыскали злоумышленника по месту жительства и задержали.

"Решается вопрос об уведомлении 59-летнему жителю Дубно о подозрении в совершении умышленного убийства по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения", – сообщил начальник следственного отдела Михаил Савюк.

Тело погибшего направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит окончательную причину смерти.

Если вину подозреваемого докажут, ему грозит лишение свободы сроком от восьми до 15 лет.

Напомним, во Львовской области произошло зверское убийство пожилой женщины. На ее теле правоохранители обнаружили 9 ножевых ранений. Предварительно установлено, что к смерти пенсионерки причастен ее внук, 24-летний житель Нового Роздола.

Такжев Николаеве у входа в здание Ленинского районного суда среди бела дня 30 января расстреляли двух человек – мужчину и женщину.Неизвестный выстрелил в людей из охотничьего карабина "Сайга" и бросил оружие на месте преступления.

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