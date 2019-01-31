Поножовщина в Сумской области: копы оперативно раскрыли убийство, опубликованы фото
Сумские полицейские за сутки разыскали и задержали подозреваемого в убийстве
В Сумской области ранее судимый житель Лебединского района в запале ссоры убил своего собутыльника и, осознав свой поступок через некоторое время, сбежал в другую область.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, менее чем за сутки копы нашли и задержали подозреваемого и взяли его под стражу.
Стоит отметить, что тело погибшего, 50-летнего мужчины из села Каменка, нашли в доме по соседству с улицей, на которой он жил. А владельца дома, во дворе которого обнаружили труп, 54-летнего ранее судимого мужчины, ни дома, ни в селе не оказалось.
Копы опросили односельчан, с которыми общался подозреваемый на протяжении последних трех дней, и выяснили, что подозреваемый приходил к ней в состоянии сильного алкогольного опьянения, и рассказывал, что поссорился с товарищем и несколько раз его ударил. На следующий день, протрезвев, мужчина в неизвестном направлении.
"Розыски вероятного преступника продолжались недолго: в результате оперативно-розыскных действий подозреваемого обнаружили на территории Полтавской области. Во время опроса задержанный и рассказал, и показал, как развивались события", - заявил начальник Лебединского отделения полиции Олег Цуриков.
Выяснилось, что к нему в гости пришел знакомый, и некоторое время мужчины провели, распивая алкоголь, а потом между ними возникла ссора. Будучи сильно пьяным, в порыве ярости, подозреваемый несколько раз ударил приятеля ножом в грудь, а потом – обухом топора по голове.
Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Напомним, ранее драка с поножовщиной произошла возле магазина в Запорожье. В результате один из участников стычки оказался в больнице, а второй был задержан – ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Также мы сообщали о кровавой стычке в Харькове, где после ссоры в кафе ранее судимый мужчина схватился за нож и ранил двоих мужчин и женщину. Пострадавшие оказались в больнице.
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