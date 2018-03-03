В Ровенской области во время пожара погибли мать и сын
Тела погибших в дыму и огне обнаружили спасатели
На месте пожара. Фото: ГСЧС
На месте пожара. Фото: ГСЧС
На месте пожара. Фото: ГСЧС
На месте пожара. Фото: ГСЧС
На месте пожара. Фото: ГСЧС
На месте пожара. Фото: ГСЧС
В селе Срибна Радивиловского района Ровенской области произошел пожар, во время которой погибли мать и сын.
"По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит жилой дом, деревянный, крытый железом, размером 12х7м. В связи с сильным задымлением пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 9 спасателей", – сообщают в ГСЧС.
В одной из комнат пожарные обнаружили два тела без признаков жизни – хозяйки дома 1927 года рождения и ее 57-летнего сына. Примерно через три часа после сигнала пожар удалось полностью ликвидировать. Внутри дома сгорели все "внутренности" – мебель, перекрытия, вещи домашнего обихода.
Напомним, недавно во Львове горело недействующее помещение предприятия"Львовский инструментальный завод", что на улице Замарстыновской.
Также во Львове горело одно из зданий, принадлежащее заводу "Электрон".
А в Хмельницкой области горел завод по изготовлению полиэтиленовых изделий.Пожар, о котором спасатели узнали от работников предприятия, произошел поздним вечером первого мая. Пожар площадью 350 квадратных метров спасатели потушили примерно за 40 минут. На ликвидации пожара работали 21 человек личного состава.
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