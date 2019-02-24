ДТП в Ровенской области: BMW насмерть сбил мужчину, водитель сбежал

В двух районах полиция ввела план "Перехват"

Фото из открытых источников.

ДТП в Ровенской области: BMW насмерть сбил мужчину, водитель сбежал //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6e7/a65/5c56e7a65a53d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6e7/a65/5c56e7a65a53d.jpg 2019-02-24T11:48:00+02:00 Запад В двух районах полиция ввела план "Перехват"

В Ровенской области около трех часов ночи 24 февраля в полицию поступило сообщение о том, что на обочине дороги в селе Михайловка Острожского района обнаружено тело мужчины. Как выяснили копы, погибшим оказался 55-летний местный житель, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"По результатам осмотра места происшествия следственно-оперативной группой были установлены обстоятельства происшествия, характерные для ДТП. Следователи обнаружили обломки транспортного средства. Выяснилось, что к смертельной ДТП может быть причастен автомобиль BMW серого цвета", - говорится в сообщении.

На розыск этой машины был ориентирован весь личный состав областной полиции, а в двух районах ввели план "Перехват". Копы обратились к местным жителям с просьбой сообщить о месте пребывания автомобиля.

По факту нарушения правил дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего, следователи начали досудебное расследование.

Напомним, вечером, 23 февраля, в Киеве иномарка врезалась в маршрутку и снесла остановку. Водителя Kia Ceed подрезал неизвестный и скрылся, а иномарку понесло в стоявшую н остановке маршрутку.

А на днях в Киеве случилось курьезное ДТП – грузовик с кирпичами протаранил легковушку на Крещатике и перевернулся. Смотрите в видеосюжете "Сегодня".

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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