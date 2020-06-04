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В Ровенской области за время эпидемии COVID-19 уволились более 320 медиков

4 июня, 18:47

Руслан Ровик Руслан Ровик

С работы уволились десятки врачей, более сотни медсестер и санитарок

В Ровенской области во время эпидемии коронавируса уволились 324 медицинских работника.

Об этом сообщили в областной государственной администрации.

Как стало известно, в медицинских учреждениях области освободились 324 вакансии.

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По данным ОГА, уволились 38 врачей, 109 работников среднего медицинского персонала (медсестер) и 177 – младшего медицинского персонала (санитарок).

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При этом чиновники уверяют, что дефицита кадров в регионе нет – в областном управлении здравоохранения есть резервная база для решения кадровых проблем.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области каждому заболевшему COVID-19 медику выплатят материальную помощь в размере 10 тысяч гривен. Соответствующее решение приняли на заседании областного совета.

Также напомним, что в Харьковском областном центре службы крови с самого начала карантина не хватает доноров, а соответственно, и донорской крови. Сейчас добровольцев втрое меньше, чем обычно. Чтобы пополнить запасы, врачи обратились к военным и правоохранителям.

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увольнение эпидемия медики врачи Ровно медсестра ровенская область санитары

Источник: Сегодня

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