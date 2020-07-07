В Ровенской области зарегистрировали редкий суперкар стоимостью 15 млн

В сервисном центре МВД в Ровенской области зарегистрировали Lamborghini Aventador SVJ стоимостью почти 15 млн грн.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
"Под капотом красавец-двигатель объемом 6,5 литров. А само авто разгоняется до 100 км/ч меньше, чем за три секунды", – сказано в сообщении.
Фото: facebook.com/hsc.gov.ua
По информации центра, таких автомобилей во всем мире – около 1000 экземпляров.
Ранее суперкарLamborghini Huracan установил новый мировой рекорд в дрэг-рейсинге. На отрезке в полмили (804 метра) автомобиль разогнался до 259,67 мили в час (417,9 километра в час).
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Также напомним, что в штате Миссури, США,на заправке сгорел новенький суперкар Lamborghini Huracan Performante.
Владелец Lamborghini участвовал в пробеге Goldrush Rally из Бостона в Лас-Вегас. Происшествие случилось на середине маршрута, в Сент-Луисе, когда он заехал на заправку Mobil 1.
Водитель соседнего минивэна Chrysler выехал, не вынув заправочный пистолет. Итальянский суперкар облило бензином из оборванного шланга, который вспыхнул, попав на раскаленные выхлопные трубы.
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