В Ровенской области зарегистрировали редкий суперкар стоимостью 15 млн

Таких автомобилей во всем мире - около 1000 экземпляров

В сервисном центре МВД в Ровенской области зарегистрировали Lamborghini Aventador SVJ стоимостью почти 15 млн грн.

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Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

"Под капотом красавец-двигатель объемом 6,5 литров. А само авто разгоняется до 100 км/ч меньше, чем за три секунды", – сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/hsc.gov.ua

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По информации центра, таких автомобилей во всем мире – около 1000 экземпляров.

Ранее суперкарLamborghini Huracan установил новый мировой рекорд в дрэг-рейсинге. На отрезке в полмили (804 метра) автомобиль разогнался до 259,67 мили в час (417,9 километра в час).

Также мы писали, что раскрыт внешний вид самого быстрого и мощного Lamborghini.

Также напомним, что в штате Миссури, США,на заправке сгорел новенький суперкар Lamborghini Huracan Performante.

Владелец Lamborghini участвовал в пробеге Goldrush Rally из Бостона в Лас-Вегас. Происшествие случилось на середине маршрута, в Сент-Луисе, когда он заехал на заправку Mobil 1.

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Водитель соседнего минивэна Chrysler выехал, не вынув заправочный пистолет. Итальянский суперкар облило бензином из оборванного шланга, который вспыхнул, попав на раскаленные выхлопные трубы.

О том, как первая поездка на BMW X1 для женщины закончилась аварией, смотрите видео:

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