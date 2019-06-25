В Ровенской области женщина на ходу выпала из маршрутки
63-летняя женщина взялась за ручку входной двери, которая в тот момент открылась
В Ровенской области в селе Пахта Млиновского района женщина выпала из маршрутки. Инцидент произошел сегодня, 25 июня, около 9:30. Пенсионерку госпитализировали в местную больницу. Предварительно медики у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб теменной области головы.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что рассчитавшись за проезд и проехав в автобусе несколько метров, 63-летняя женщина взялась за ручку входной двери, которая в тот момент открылась. Пассажирка упала на проезжую часть, после чего водитель транспортного средства сразу остановился, вызвал медиков и полицию.
Напомним, не так давно во Львове маленький мальчик выпал из двери маршрутки прямо во время движения транспортного средства. Происшествие произошло в середине дня в спальном районе города, а видео с регистратора выложила очевидец.
Ранее в Тернополе из городской маршрутки выпала 70-летняя женщина-инвалид. С закрытым переломом левой ступни и повреждением связок женщина обратилась за медпомощью в травмпункт.
Подобный инцидент произошел и в Киеве. Из салона маршрутки №528выпала 53-летняя пассажирка, получив тяжелые травмы.
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