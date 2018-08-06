В Ровно экстремалы устроили ночные гонки: горожане жалуются на шум

Сегодня, 19:47

Шум моторов не стихал в городе две ночи подряд


В Ровно местные экстремалы устроили нелегальные ночные гонки: две ночи подряд в городе не стихал грохот моторов и визг колес. Горожане возмущаются: полиция не прекратила ночные гонки.

Патрульные, в свою очередь, уверяют, что пытались задержать участников соревнований, но им это не удалось. Поэтому на данный момент начато уголовное производство и ночных дебоширов разыскивают. 

"В будущем будет более жесткое и комплексное реагирования. Как помните, в прошлом году были подобные мероприятия, то мы приезжали, "паковали", 1-2 десятки самых агрессивных", – говорит Сергей Мерчук, руководитель управления патрульной полиции в Ровенской области.

Не так давно в Кривом Роге открыли сезон "Гонок на выживание". Экстремальное событие организаторы посвятили Дню Европы, а также 243-й годовщине основания города. 19 мая на автодроме для сложных гоночных этапов "Кривбасс Экстрим" собралось 16 гонщиков: 14 местных и двое из Запорожья. 

Напомним, зимой в Черкассах прошли гонки на серийных автоСреди десятков автомобилей в этом году впервые на старте "Запорожцы". ЗАЗ-968 производства советского автопрома до сих пор на ходу.
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