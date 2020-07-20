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В Ровно, несмотря на вспышку среди работников, открыли детсады

20 июля, 15:38

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Детей в садики города пустили впервые за время карантина

В Ровно с сегодняшнего дня, 20 июля, начали работать детские садики. Это решение приняли несмотря на то, что в городе среди работников детсадов зафиксировали вспышку коронавируса.

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Как сообщает "РадиоТрек", сейчас в городе открылись 38 дошкольных учреждений, а из 380 групп заработали только 80. По словам мэра города Владимира Хомко, пока жалоб на работу детсадов в мэрию не поступало.

Незадолго до открытия садиков в городе на коронавирус протестировали всех их работников. В итоге – к работе не допустили 58 человек. Выяснилось, что 49 из них уже переболели, а у девяти вирус был активным.

Примечательно, что детей в садики принимают без проверки. Но все родители должны были предоставить справку о том, что ни один член семьи не болел COVID-19.

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Также смотрите в сюжете "Сегодня", как вспышку зафиксировали на курорте в Херсонской области:

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