В Ровно памятник советским таксистам осквернили сепаратистской надписью

В Ровно на памятник советским танкистам вандалы нанесли сепаратистскую надпись – красной краской они написали "Слава ДНР".

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, на месте происшествия работали следователи.

"В полицию поступило сообщение об акте вандализма на памятнике танкистам. Сейчас там работают следователи, будет решаться вопрос о квалификации дела", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее неизвестные вандалы разрушили памятный знак погибшим бойцам батальона "Айдар". Тогда в полиции открыли уголовное производство по статье об "осквернении и разрушении памятника, воздвигнутого в память людей, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".

Ранее мы рассказывали, что в Днепре чиновники объявили вознаграждение в 100 тысяч гривен за информацию о вандалах, которые нанесли рекламу наркотиков на памятник меценату Александру Полю. Вскоре выяснилось, что злоумышленниками оказались двое старшеклассников, решивших подзаработать – за каждую надпись им обещали выплатить по 20 гривен.

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