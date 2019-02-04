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В Ровно произошел масштабный пожар: огонь уничтожил здание бывшего ресторана

Сегодня, 10:00

Пламя охватило 350 «квадратов» площади здания

В Ровно произошел масштабный пожар: огонь уничтожил здание бывшего ресторана Запад Пламя охватило 350 «квадратов» площади здания

В Ровно в здании бывшего ресторана вспыхнул масштабный пожар. Спасатели потушили огонь, не допустив взрыва углекислотных баллонов, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

О пожаре на улице Степана Бандеры спасателям стало известно сегодня ночью в 00:55. Как выяснилось, огонь полностью охватил деревянное помещение здания. Во время тушения пожара существовала угроза опрокидывания огня на рядом стоящее здание Ровенской областной станции переливания крови и соседние жилые дома. Также спасатели вынесли из здания два углекислотных баллона и предотвратили взрыв в помещении. Огонь спасателям удалось локализовать в 02:15, а полностью ликвидировать – в 03:50. Пламя успело уничтожить часть здания на площади 350 квадратных метров.

"Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются", – отметили в ГСЧС.

Ранее мы писали, что с начала 2019 года в Украине в результате пожаров погибли более 230 человек, еще 11 пострадали. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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Тег пожар, ресторан, ровно, здание

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