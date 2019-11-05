В Ровно произошел пожар в ресторане: полиция расследует поджог

В Ровно произошел пожар в ресторане, полиция расследует дело по факту поджога. Об этом рассказывает пресс-служба Нацполиции области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел на улице Соборной, около 2:40. Возгорание началось с тыльной стороны, где расположены подсобные помещения.

Спасатели ликвидировали пожар в 5:20. Огнем уничтожены помещения с тыльной стороны, а также часть крыши двухэтажного здания ресторана.

Также известно, что во время самостоятельного тушения пожара пострадал охранник, 49-летний местный житель. Медики диагностировали у пострадавшего термические ожоги рук и головы 1-й и 2-й степени.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователи начали досудебное расследование.

Сейчас на месте происшествия прошел дополнительный осмотр территории. Полицейские в помещении мангальной зоны обнаружили остатки автомобильных шин с резким запахом горюче-смазочных материалов.

Правоохранители продолжают работать на месте происшествия.

Напомним, в Одесской области в городе Черноморск произошло возгорание автомобиля. Происшествие случилось на территории автостоянки одного из предприятий города.

Кроме этого, недавно в Черниговской области, в селе Журавка, мужчина устроил настоящую бойню и поджег сельсовет. Вначале он напал на соседей, а потом взялся и за своих родственников. Чтобы его задержать, полиции пришлось провести настоящую спецоперацию.

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