В Ровно пьяная майор полиции устроила ДТП и пыталась скрыться: фото

В пятницу, 26 июня, около 23 часов в Ровно старший следователь следственного управления полиции области, выезжая на автомобиле задним ходом, наехала на двух пешеходов, которые шли по улице 16-го Июля.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

На место происшествия прибыли следователи, работники инспекции по личному составу и руководство полиции.

"31-летняя полицейская по внешним признакам находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказалась. На нее полицейские составили административный протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

Между тем, местному изданию "ВСЕ" стало известно, что за рулем автомобиля "Nissan" была майор полиции Алла Вертелецкая. Сообщается, что женщина пыталась покинуть место ДТП, но ее задержали прохожие.

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Фото: vse.rv.ua

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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Все материалы будут переданы в Государственный бюро расследований.

Кроме того, работники инспекции по личному составу по данному факту проводят служебное расследование. По результатам проверки сотрудница полиции будет уволена из органов Национальной полиции. Также ее непосредственного руководителя освобожден от должности, а руководителя отдела, где работала полицейская – привлечены к дисциплинарной ответственности.

В происшествии пострадали две жительницы Ровно. У одной из них медики диагностировали ушибы коленей, у второй – ушиб спины. Обоих женщин после оказания помощи отпустили и не госпитализировали.

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Ранее в Луганской области полицейский протаранил маршрутку, пострадали девять человек.

А в Одесской области сотрудник полиции охраны не справился с управлением мотоциклом МТ-11, в результате чего транспортное средство перевернулось. Пассажир мотоцикла погиб, а водитель получил телесные повреждения. Следствием установлено, что полицейский находился в состоянии опьянения.

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