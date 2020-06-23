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В Луганской области полицейский протаранил маршрутку, пострадали девять человек

23 июня, 01:43

Елена Вус Елена Вус

Вместе с ним в автомобиле находилось трое военнослужащих

В понедельник, 22 июня около 11:00 утра на автодороге в пгт Новоайдар, инспектор полиции одного из отделов Главного управления Национальной полиции в Луганской области устроил масштабное ДТП.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Находясь за рулем автомобиля "Volkswagen Vento", правоохранитель столкнулся с маршрутным такси "Рута" сообщением Рубежное-Марковка, в котором находилось 7 пассажиров и водитель.

В материалах следствия говорится, что на момент совершения аварии инспектор находился не на службе, а сменился с суточного дежурства на блокпосту. Вместе с ним в автомобиле находилось трое военнослужащих.

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В результате ДТП водитель автомобиля "Volkswagen Vento" в тяжелом состоянии и 8 пассажиров обоих транспортных средств – с телесными повреждениями разной степени тяжести – были госпитализированы.

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"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляли транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесные повреждения). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии, проводятся необходимые следственные действия, назначено ряд судебных экспертиз", – говорится в сообщении.

Ранее в Житомирской области следователи Государственного бюро расследований задержали полицейского. Мужчина на момент аварии находился за рулем Mitsubishi Lancer. Полицейский не предоставил преимущества в движении автомобилю Daewoo, что и привело к смертельному столкновению. За рулем второго авто находился мастер леса ГП "Овручский лесхоз" – он погиб.

А в Одесской области сотрудник полиции охраны не справился с управлением мотоциклом МТ-11, в результате чего транспортное средство перевернулось. Пассажир мотоцикла погиб, а водитель получил телесные повреждения. Следствием установлено, что полицейский находился в состоянии опьянения.

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ДТП полицейский Луганская область пострадавшие

Источник: Сегодня

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