В Ровно "янтарная" мафия заказала убийство активиста

Активист боролся с нелегальной добычей янтаря и вырубкой леса

В Ровно сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство гражданского активиста, который боролся с незаконной добычей янтаря и вырубкой леса.

Как сообщили в СБУ, была получена оперативная информация о том, что ранее судимый житель Ровно ищет исполнителя для совершения убийства.

"Организатор преступления "заказал" местного активиста, который противодействовал схемам воровства государственных природных ресурсов на территории региона. К теневому бизнесу фигурант дела планировал привлечь связанные структуры и представителей криминала", – говорится в сообщении.

Позже сотрудники СБУ зафиксировали, что идет сбор информации о потенциальной жертве. Для совершения преступления организатор передал "киллеру" гранатомет и две боевые гранаты.

Чтобы предотвратить преступление, обстановку убийства решили имитировать. Заказчика задержали во время отчета "киллера". Ему уже сообщили о подозрении по статье "умышленное убийство, совершенное на заказ".

Напомним, ранее мы сообщали о перестрелке в Харькове, после которой на даче у одного из ее участников, Алексея Титова, который подорвал себя, убегая от полиции, был обнаружен огромный арсенал оружия.

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