В Ровно женщина обокрала ювелирный магазин и пожаловалась в полицию, что ее преследуют

В ходе разговора с копами женщина призналась о краже драгоценностей

В Ровно злоумышленница обокрала ювелирный магазин на 160 тысяч гривен. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Ровенской области.

По информации правоохранителей, в полицию обратилась продавщица ювелирного магазина по улице Соборная, и рассказала, что неизвестная женщина открыто похитила кольцо.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а на поиски злоумышленницы ориентировали все экипажи патрульной полиции.

"21-летняя работница торгового заведения сообщила, что женщина захотела примерить кольцо с белого золота и бриллиантом 5 карат, стоимость которой составляла 162 000 гривен, а со скидкой – 68 000. Воспользовавшись отсутствием охранника в помещении, который отлучился на несколько минут, женщина бросилась к двери и тут же перешла дорогу. Продавщица начала догонять воровку, однако не смогла пересечь дорогу через поток машин", - говорится в сообщении.

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Как выяснили копы, злоумышленница уже несколько раз приходила и в соседней ювелирный магазин, примеряла изделия.

Вскоре 33-летняя злоумышленница сама обратилась в полицию и рассказала, что она находится в одном из супермаркетов и ее якобы преследуют неизвестные.

"Чтобы не напугать ее, вместе сели в авто и начали общаться. В ходе разговора, женщина призналась, что это она похитила кольцо. Следственно-оперативная группа золотое изделие изъяла. Также установили, что воровкой оказалась 33-летняя жительница поселка Клевань, ранее в поле зрения правоохранителей не попадала", – пишет пресс-служба.

По факту открытого завладения чужим имуществом следователи начали досудебное расследование.

Напомним, в Одессе обнесли магазин квадрокоптеров. Оказалось, что сотрудники забыли закрыть двери.

Кроме того, в Киевской области злоумышленники ограбили магазин мехов и вынесли из него 12 шуб стоимостью более 130 тысяч гривен. Причем на то, чтобы провернуть дело, похитителям потребовалось всего 50 секунд.

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