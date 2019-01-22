ЧП в полете: в России приземлился самолет, захваченный психически больным пассажиром
Мужчину задержали и обыскали на наличие оружие или взрывчатки
Захваченный самолет психически больным пассажиром, летевший по маршруту Сургут — Москва, приземлился в Ханты-Мансийске.
Об этом сообщил Lenta.ru источник в правоохранительных органах.
Авиалайнер отогнали на дальнюю стоянку аэропорта.
В аэропорту Ханты-Мансийска перед посадкой захваченного самолета эвакуация не проводилась. После осмотра, самолет будет заправлен и продолжит рейс в Москву.
Захвативший российский самолет мужчина задержан. Правоохранители не обнаружили при нем оружия или взрывчатки.
Как сегодня стало известно, некий 41-летний Павел Ш. захватил самолет. Сообщалось, что мужчина психически нездоров и неоднократно задерживался в пьяном виде за административные правонарушения. Пассажир в полете потребовал развернуть самолет и лететь в Афганистан.
Напомним, недавно в Москве произошло опасное ЧП с лайнером с полусотней людей на борту. Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево". Представители авиакомпании предложили пассажирам осуществить перелет по маршруту следующим рейсом.
Ранее в Сочи во время приземления выкатился за пределы ВПП и загорелся пассажирский "Боинг 737", летевший из Москвы. Число пострадавших в результате возгорания двигателя самолета в аэропорту Сочи возросло до 18.
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