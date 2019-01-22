ЧП в полете: в России приземлился самолет, захваченный психически больным пассажиром

Мужчину задержали и обыскали на наличие оружие или взрывчатки

Фото: Facebook

ЧП в полете: в России приземлился самолет, захваченный психически больным пассажиром //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/70d/e5f/5c470de5f3869.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/70d/e5f/5c470de5f3869.jpg 2019-01-22T14:35:00+02:00 Россия Мужчину задержали и обыскали на наличие оружие или взрывчатки

Захваченный самолет психически больным пассажиром, летевший по маршруту Сургут — Москва, приземлился в Ханты-Мансийске.

Об этом сообщил Lenta.ru источник в правоохранительных органах.

Авиалайнер отогнали на дальнюю стоянку аэропорта.

В аэропорту Ханты-Мансийска перед посадкой захваченного самолета эвакуация не проводилась. После осмотра, самолет будет заправлен и продолжит рейс в Москву.

Захвативший российский самолет мужчина задержан. Правоохранители не обнаружили при нем оружия или взрывчатки.

Как сегодня стало известно, некий 41-летний Павел Ш. захватил самолет. Сообщалось, что мужчина психически нездоров и неоднократно задерживался в пьяном виде за административные правонарушения. Пассажир в полете потребовал развернуть самолет и лететь в Афганистан.

Напомним, недавно в Москве произошло опасное ЧП с лайнером с полусотней людей на борту. Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево". Представители авиакомпании предложили пассажирам осуществить перелет по маршруту следующим рейсом.

Ранее в Сочи во время приземления выкатился за пределы ВПП и загорелся пассажирский "Боинг 737", летевший из Москвы. Число пострадавших в результате возгорания двигателя самолета в аэропорту Сочи возросло до 18.

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