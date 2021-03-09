В Сети показали, как достраивают отделения экстренной медпомощи на Прикарпатье (фото)

В самом Ивано-Франковске объект готов к эксплуатации почти на 70%

В 2021 году в Украине в рамках программы "Большая стройка" продолжается сооружение и реконструкция приемных отделений в больницах.

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Фото с места работ на части объектов опубликовал у себя в Facebook Юрий Голик, который является консультантом программы "Большая стройка".

На фото видно, в частности, как проходит реконструкция и достройка отделения экстренной медицинской помощи Центральной городской клинической больницы в Ивано-Франковске. Объект готов к эксплуатации почти на 70%.

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Фото: facebook.com/y.golyk

Фото: facebook.com/y.golyk

Реконструкция отделения экстренной медицинской помощи осуществляется и в Коломыйской центральной районной больнице на Прикарпатье. Благодаря "Большой стройке" приемное отделение будет расширено, а также обеспечено аппаратами КТ и МРТ. Таким образом, все стационарные больные смогут делать обследование бесплатно.

Фото: facebook.com/y.golyk

Фото: facebook.com/y.golyk

Как сообщали новости "Сегодня", в Ивано-Франковске переполнены COVID-больницы. Заполненность клинической больницы №1 составила 115%.

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