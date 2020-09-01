В школе на Буковине зафиксировали вспышку коронавируса: кто заболел

Накануне 1 сентября на Буковине в одной из школ зафиксировали вспышку COVID-19.

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Глава Сторожинецкой районной государственной администрации Дмитрий Балинов на своей странице в Facebook сообщил, что в селе Каменная коронавирусом заразились учителя.

"В связи с пандемией коронавируса 1 сентября в этом году будет отличаться от прошлогодних. Другое все – отсутствие праздничных линеек, ограниченное передвижение в школе, необходимость средств защиты и дезинфекторов. Одна из школ района начнет свою работу в дистанционном режиме, Каменская СОШ, из-за массового заболевания учителей на COVID-19. Остальные будут работать согласно рекомендациям Минобразования", – сказал Балинов.

Чиновник также призвал родителей, учителей и воспитателей сообщать, если администрация школы, руководство общины или отдел образования РГА недостаточно уделяет внимания средствам защиты или соблюдению противоэпидемических мероприятий.

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Ранее мы сообщали, что в "красной" зоне на Буковине отказались ужесточать карантин.

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Также напомним, в Черновицкой области в последнее время среди инфицированных коронавирусом становится все больше детей.

Как ряд областных центров бунтовал против усиления карантина – смотрите в видеосюжете:

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