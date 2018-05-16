В школьном спортзале Ровно нашли целую россыпь опасных веществ

Сегодня, 18:23

После уроков физкультуры дети жаловались на головную боль и едва не теряли сознание


В Ровно ученики начальных классов одной из средних школ после уроков физкультуры в спортзале едва не теряли сознание – их родители заказали химический анализ воздуха и были шокированы результатами.

Едкий запах в спортивном зале появился после ремонта – с тех пор ученикам становилось плохо прямо во время уроков.

"Дети жаловались, что у них проблемы, запахи. Тошнота, голова болит", – рассказал отец одного из учеников Николай Мохрич.

Также он добавил, что родительский комитет решил выяснить, каким воздухом дышать дети, и заказал экспертизу.

"Очень хорошо, что родители сделали анализ воздуха, в котором учатся дети. Нам бы не помешало в домах это же сделать. Теперь знаем, что превышает, а что нет", -  объяснил отец школьницы Василий Черенков.

По его словам, результаты шокировали родителей – норма некоторых химических  веществ была превышена в десятки раз.

"Имело место превышение фенола в 11 раз, почти в 2,5 формальдегида. Вероятнее всего, это связано с отделочными материалами, в частности, краской", – рассказал начальник Ровенского областного лабораторного центра Роман Сафонов.

В настоящее время уроки физкультуры проводятся на улице, а спортзал, где стоит неприятный запах, закрыли. Что именно стало источником вредных испарений, должна выяснить экспертиза. Специалисты лабораторного центра взяли образцы линолеума и краски со стен. Результатов администрация школы ждет уже в ближайшие дни.

"Подрядчик не отказывается, говорит, когда обнаружим причину, тогда заменим либо стены, либо окна, либо линолеум", – заявил директор школа Петр Куделя.

Сам подрядчик – довольно известен в городе и делал ремонт во многих школах, но подобных проблем до сих пор не было.

"Мы в своей работе используем сертифицированные материалы, с заключениями санитарной экспертизы. Как так случилось, что тут такой запах, не знаем. Сотрудничаем с областной санстанцией, предоставили образцы на исследование, ждем заключения", – отметил Максим Коломис, представитель подрядчика.

В случае, если источником токсичных испарений окажутся стройматериалы, ремонт школы будет сделан за счет подрядчика. 

Напомним, ранее жители Вишневого Киевской области перекрывали дорогу, чтобы привлечь внимание властей к переполненности местных школ. Город активно застраивается, население растет. А школ как было, так и осталось всего две.

А в Почаеве, Тернопольской области, дети учатся в две смены в здании, крыша которого течет, а парт на всех не хватает. Один из корпусов единственной в городе школы закрыли на ремонт еще прошлой осенью.
школа, ремонт, ровно, спортзал

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"Сегодня"

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