Стало известно, что в смертельном ДТП погибла известный львовский тренер Лидия Ярыш.

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Об этом сообщает Львовский городской совет.

Община Львова выражает искренние соболезнования родным и близким.

"Искренние соболезнования родным и близким. Большое горе для семьи, невосполнимая потеря для общины города. Погибла сильная, искренняя и целеустремленная женщина. Спасибо за труд, будем помнить", – отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Как известно, во Львове в ДТП 5 августа на улице Замарстыновской погибла тренер комплексной детско-юношеской спортивной школы № 1 СКА Лидия Ярыш.

Ранее Лидия Яриш получила награду от Львовского городского совета в рамках программы поддержки успешных спортсменов и тренеров города Львова.

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Напомним, что ранее во Львовской области водитель такси попал в аварию, в результате которой погибла его пассажирка. У нее были многочисленные травмы. Поскольку автомобиль в любой момент мог перевернуться, с помощью неравнодушных граждан патрульные переместили ее в безопасное место. Автомобиль удалось зафиксировать. К сожалению, женщина от полученных травм скончалась в реанимации.

Также мы писали, что под Киевом на Бориспольской трассе утром 27 июля столкнулись микроавтобус и легковушка. После столкновения на проезжей части бус отлетел в отбойник и столб, водитель погиб на месте.

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