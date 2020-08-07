Українська
$ 27,68
32,8
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В смертельном ДТП погибла известный львовский тренер

7 августа, 06:32

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Искренние соболезнования родным и близким озвучил мэр Андрей Садовый

Стало известно, что в смертельном ДТП погибла известный львовский тренер Лидия Ярыш.

Реклама

Об этом сообщает Львовский городской совет.

Община Львова выражает искренние соболезнования родным и близким.

"Искренние соболезнования родным и близким. Большое горе для семьи, невосполнимая потеря для общины города. Погибла сильная, искренняя и целеустремленная женщина. Спасибо за труд, будем помнить", – отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Как известно, во Львове в ДТП 5 августа на улице Замарстыновской погибла тренер комплексной детско-юношеской спортивной школы № 1 СКА Лидия Ярыш.

Ранее Лидия Яриш получила награду от Львовского городского совета в рамках программы поддержки успешных спортсменов и тренеров города Львова.

Реклама

Напомним, что ранее во Львовской области водитель такси попал в аварию, в результате которой погибла его пассажирка. У нее были многочисленные травмы. Поскольку автомобиль в любой момент мог перевернуться, с помощью неравнодушных граждан патрульные переместили ее в безопасное место. Автомобиль удалось зафиксировать. К сожалению, женщина от полученных травм скончалась в реанимации.

Также мы писали, что под Киевом на Бориспольской трассе утром 27 июля столкнулись микроавтобус и легковушка. После столкновения на проезжей части бус отлетел в отбойник и столб, водитель погиб на месте.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авария ДТП Львов тренер погиб

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом: что случилось
В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом: что случилосьЗапад
Эксперты объяснили, повторятся ли теракты в Украине
Эксперты объяснили, повторятся ли теракты в УкраинеУкраина
"Утонувшие" поля и целый город без воды: в Хмельницкой области пронесся ураган (фото, видео)Запад
Порношантаж на Закарпатье: копы задержали вымогателей (фото и видео)
Порношантаж на Закарпатье: копы задержали вымогателей (фото и видео)Запад
Наперекор Минздраву: в Луцке собираются признать решение о
Наперекор Минздраву: в Луцке собираются признать решение о "красной" зоне неконституционнымУкраина
Во Львове из-за коронавируса закрыли два детсада: кто заболел
Во Львове из-за коронавируса закрыли два детсада: кто заболелЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять