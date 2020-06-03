В Тернополе коронавирус обнаружили у 18 медиков Центра экстренной помощи

В Тернополе коронавирус обнаружили выявили у 18 работников Центра экстренной медицинской помощи.
Об этом в своем Facebook сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.
По его информации, эти случаи были обнаружены за последние несколько дней среди работников подстанции экстренной медицинской помощи.
"Подстанция временно закрыта. Прошу тернополян с пониманием отнестись к этой ситуации. Эта подстанция подчиняется области, но расположена в Тернополе, и работают там в основном тернополяне", - подчеркнул он.
Надал добавил, что в связи со сложившейся ситуацией "время доезда бригады экстренной медицинской помощи может увеличиться".
В настоящее время устанавливается круг контактных лиц, у них берут анализы на ПЦР-исследования.
"Очередная вспышка показывает нам, что эпидемия еще не миновала. Поэтому я очень прошу позаботиться о себе и близких", – призвал мэр Тернополя.
Между тем в управлении здравоохранения Тернопольской ОГА сообщили, что всего на самоизоляцию отправили 80 сотрудников Центра экстренной медицинской помощи. Коронавирусом заболели не только медики, но и 5 диспетчеров.
Всего с начала эпидемии в Тернополе выявлено 126 случаев коронавируса, из которых два закончились летальным исходом.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Тернопольской области принимают нестандартные решения в борьбе с COVID-19.
Также сообщалось, что винницкие фабрики стали шить защитные костюмы и маски.
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