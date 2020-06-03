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В Тернополе коронавирус обнаружили у 18 медиков Центра экстренной помощи

3 июня, 21:16

Руслан Ровик Руслан Ровик

Из-за болезни медиков увеличилось время прибытия на вызов скорой помощи

В Тернополе коронавирус обнаружили выявили у 18 работников Центра экстренной медицинской помощи.

Об этом в своем Facebook сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

По его информации, эти случаи были обнаружены за последние несколько дней среди работников подстанции экстренной медицинской помощи.

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"Подстанция временно закрыта. Прошу тернополян с пониманием отнестись к этой ситуации. Эта подстанция подчиняется области, но расположена в Тернополе, и работают там в основном тернополяне", - подчеркнул он.

Надал добавил, что в связи со сложившейся ситуацией "время доезда бригады экстренной медицинской помощи может увеличиться".

В настоящее время устанавливается круг контактных лиц, у них берут анализы на ПЦР-исследования.

"Очередная вспышка показывает нам, что эпидемия еще не миновала. Поэтому я очень прошу позаботиться о себе и близких", – призвал мэр Тернополя.

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Между тем в управлении здравоохранения Тернопольской ОГА сообщили, что всего на самоизоляцию отправили 80 сотрудников Центра экстренной медицинской помощи. Коронавирусом заболели не только медики, но и 5 диспетчеров.

Всего с начала эпидемии в Тернополе выявлено 126 случаев коронавируса, из которых два закончились летальным исходом.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Тернопольской области принимают нестандартные решения в борьбе с COVID-19.

Также сообщалось, что винницкие фабрики стали шить защитные костюмы и маски.

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Тернополь медики инфекция скорая помощь коронавирус

Источник: Сегодня

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