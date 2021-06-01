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В Тернополе откроют центр вакцинации от COVID-19. Кто сможет получить прививку

1 июня, 16:24

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вакцинация населения продолжается – в Тернополе будут делать прививки вакциной CoronaVac в субботу и воскресенье – подробности

В Тернополе откроют временный центр вакцинации от коронавируса. Он будет работать в выходные дни.

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Как рассказали в пресс-службе Тернопольской ОГА, получить прививку смогут жители области, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дия".

Центр будет расположен на базе коммунального предприятия Тернопольского горсовета "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко" на улице Злуки, 45.

"Таким образом, мы сможем вакцинировать большинство людей и способствовать тому, что осенью заболеваемость не будет расти. Поэтому эта иммунная прослойка людей с антителами будет благодаря вакцинации, а не тех, кто переболел", – заявила глава департамента здравоохранения ОГА Ольга Ярмоленко.

В ОГА отметили, что вакцинация в центре будет происходить с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований.

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При этом, в Тернопольском центре вакцинации будет прививать вакциной CoronaVac.

Ранее мы сообщали, что во Львове и Киеве открылись первые центры вакцинации от COVID-19.

Также напомним, в Одессе открыли центр вакцинации.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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