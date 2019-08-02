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В Тернополе парень зарезал ухажера матери: убийство снял на телефон

Сегодня, 06:28

Погибший был всего на двенадцатьлет старше своего 22-летнего «соперника»

/ Фото: Нацполиция

В Тернополе парень зарезал ухажера матери: убийство снял на телефон https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg Запад Погибший был всего на двенадцатьлет старше своего 22-летнего «соперника»

Тело мужчины с множественными колото резаными ранами на теле и шее обнаружили врачи бригады скорой помощи, которые приехали на вызов в одно из жилищ Тернополя. Погибшим оказался местный житель, 1985 года рождения. Об этом сообщают в полиции.

Как рассказывает мать подозреваемого, они некоторое время встречались с 34-летним мужчиной, но эти отношения не нравились ее 22-летнему сыну. Около полуночи мужчины начали ссориться. Во время конфликта подозреваемый схватил кухонный нож и начал наносить удары своему оппоненту. Процесс убийства парень снимал на телефон.

Травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался до приезда медиков. Юношу задержали. Продолжается следствие в соответствии со статьей 115 часть 1 УК.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье судили брата и сестру, убивших родную мать.

Также на Закарпатье закончили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя Берегово, который в прошлом году совершил два убийства – местной жительницы ромской национальности и своей матери.

Кроме этого, сообщалось, что во Львовской области произошло двойное убийство. В одном из сел Стрыйского района отец лишил жизни 22-летнего сына и его 18-летнего друга.

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видео убийство Тернополь сын

Источник: Сегодня

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