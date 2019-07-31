/ Фото: Нацполиция

В Черниговской области пьяная ссора закончилась убийством: тело погибшего нашли в реке https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2 2019-07-31T17:46:16+03:00 Другие регионы После задержания подозреваемый признался в содеянном

В Черниговской области мужчина в результате пьяной ссоры убил своего знакомого. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

По словам полицейских, к ним поступило сообщение о том, что в Чернигове в реке Десна обнаружен труп неизвестного мужчины.

"Многочисленные ссадины на голове покойного однозначно указывали на уголовное преступление и причину его смерти. После проведения ряда оперативных и розыскных мероприятий полицейские вышли на след злоумышленника. Им оказался 45-летний житель Чернигова. Подозреваемый во всем сознался. Он рассказал полицейским, что убийство произошло в результате пьяной ссоры между ним и наглядно знакомым мужчиной", – рассказали в пресс-службе.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Полтаве задержали подозреваемого в убийстве 18-летней девушки на столичных Теремках, тело которой нашли в арендованной ею квартире. Парня задержали и отправили в Киев, где с ним будут проводит следственные действия.

Кроме этого, мы сообщали, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

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