В Черниговской области пьяная ссора закончилась убийством: тело погибшего нашли в реке

В Черниговской области мужчина в результате пьяной ссоры убил своего знакомого. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.
По словам полицейских, к ним поступило сообщение о том, что в Чернигове в реке Десна обнаружен труп неизвестного мужчины.
"Многочисленные ссадины на голове покойного однозначно указывали на уголовное преступление и причину его смерти. После проведения ряда оперативных и розыскных мероприятий полицейские вышли на след злоумышленника. Им оказался 45-летний житель Чернигова. Подозреваемый во всем сознался. Он рассказал полицейским, что убийство произошло в результате пьяной ссоры между ним и наглядно знакомым мужчиной", – рассказали в пресс-службе.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее в Полтаве задержали подозреваемого в убийстве 18-летней девушки на столичных Теремках, тело которой нашли в арендованной ею квартире. Парня задержали и отправили в Киев, где с ним будут проводит следственные действия.
Кроме этого, мы сообщали, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.
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