Фото: ГУНП в Житомирской области

В Житомире пенсионер убил свою жену и пытался покончить с собой https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5 2019-08-01T06:10:00+03:00 Другие регионы Мужчину с ножевыми ранениями госпитализировали

В Житомире произошла жуткая семейная трагедия – пенсионер убил свою жену и пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Погибшую от рук супруга женщину и раненого мужчину нашли их родственники около 9:00. Как выяснилось, 65-летняя женщина получила травмы головы. 69-летнего подозреваемого с ножевыми ранениями брюшной полости срочно госпитализировали. Также на месте копы нашли записку мужчины, в которой он объяснил свои действия.

"По данному факту было начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Напомним, недавно столичные полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины, которое произошло в Святошинском районе. Женщину нашла ее коллега по работе на балконе квартиры по улице Чистяковской.

Кроме этого, в Днепропетровской области обнаружили тело женщины, которая исчезла в начале июня – ее труп нашли на дне водоема. Подозреваемым в совершении преступления оказался сожитель погибшей, который ранее уже был судим.

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