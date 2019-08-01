В Житомире пенсионер убил свою жену и пытался покончить с собой

В Житомире произошла жуткая семейная трагедия – пенсионер убил свою жену и пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Погибшую от рук супруга женщину и раненого мужчину нашли их родственники около 9:00. Как выяснилось, 65-летняя женщина получила травмы головы. 69-летнего подозреваемого с ножевыми ранениями брюшной полости срочно госпитализировали. Также на месте копы нашли записку мужчины, в которой он объяснил свои действия.
"По данному факту было начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.
Напомним, недавно столичные полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины, которое произошло в Святошинском районе. Женщину нашла ее коллега по работе на балконе квартиры по улице Чистяковской.
Кроме этого, в Днепропетровской области обнаружили тело женщины, которая исчезла в начале июня – ее труп нашли на дне водоема. Подозреваемым в совершении преступления оказался сожитель погибшей, который ранее уже был судим.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк